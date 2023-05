Warnung in Kevelaer Wertvolle Tipps für Senioren gegen den Enkeltrick

Übrigens: Auch die jüngere Generation sollte vorsichtig sein, denn auch per SMS versuchen es Täterinnen und Täter: „Hallo Mama und Papa, dies ist jetzt meine neue Handynummer. Mein altes Handy ist kaputt, schreibt mir bitte über WhatsApp.“ Betrüger versuchen so die Handynutzer auf WhatsApp zu locken, um dort dann nach demselben Muster wie beim Enkeltrick an das Ersparte der Empfänger zu kommen. Wer so eine SMS-Nachricht erhält, sollte unter keinen Umständen mit den Betrügern über WhatsApp Kontakt aufnehmen und niemals auf die Geldforderungen eingehen. Der einfachste Weg ist es, Kontakt zu Verwandten über die alte bekannte Handynummer oder Festnetznummer zu suchen um so herauszufinden, ob es sich um einen Schwindel handelt.