Berufsinfotreff in Kevelaer zog viele Schüler Infos über 200 Berufe aus erster Hand

Wer am Samstag einen freien Parkplatz rund um die Hüls suchte, musste schon sehr viel Glück haben. Denn am Schulzentrum stand ein Großkampftag an, der zahlreiche Besucher zog. An Gesamtschule und Gymnasium war Tag der offenen Tür, in der großen Turnhalle eine Sportveranstaltung und in der Zweifachturnhalle die Berufsinfomesse.