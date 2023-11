Aktion zur Adventszeit Weihnachtsverlosung bleibt der Renner in Kevelaer

Die große Schlussziehung wird regelmäßig zur echten Schwerstarbeit. Die Organisatoren müssen schon ordentlich stopfen, damit auch alle Lose in die Trommel passen, und dann braucht es mehrere Leute, um sie an ihren Platz zu hieven. Stolze 130.000 Lose waren zuletzt in der Trommel, das macht zusammen immerhin 250 Kilo. Damit ist die Weihnachtsverlosung im wahrsten Sinne des Wortes ein Schwergewicht der Veranstaltungen in der Adventszeit in Kevelaer. Organisiert wird sie erneut von der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK), mehr als 50 Geschäfte machen mit, und dort gibt es dann in der Zeit vom 25. November bis 4. Dezember die begehrten Lose. Ab einem Einkaufswert von zehn Euro gibt es ein Los. Das muss dann nur noch ausgefüllt in eine der Losboxen bei der Volksbank, der Sparkasse oder bei Euronics Heckens auf der Hauptstraße eingeworfen werden. Ganz praktisch: Auch im Forum Pax Christi direkt an der Krippe steht eine Box.