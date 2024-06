Bauarbeiten in der Innenstadt So ist der Stand beim Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer

Der Mann von den Stadtwerken führte die Politiker über die Baustelle vor dem Rathaus, wo sie bereits einen guten Eindruck davon bekamen, was sich im oberen Teil zur Annastraße hin getan hat. Die Straße selbst ist neu gepflastert, direkt daneben ist vom Bürgerpark noch nicht so ganz so viel zu erkennen. Vieles ist darunter passiert. Hier ist beispielsweise die unterirdische Brunnenkammer angelegt worden. De Ryck ist zuversichtlich, dass die Arbeiten im Bürgerpark zügig weitergehen. In etwa sechs Wochen soll es so weit sein, dass hier dann der Wochenmarkt stattfinden kann.