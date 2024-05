Arbeiten für Umgehungsstraße gehen weiter Die erste OW1-Kreuzung in Kevelaer ist fertig

Alles was sich rund um die Umgehungsstraße OW1 tut, wird genau registriert. Da überrascht es schon ein wenig, dass quasi still und heimlich zumindest ein kleiner Teil des Projekts jetzt fertiggestellt wurde, ohne dass das groß bekannt gemacht wurde. Seit Monaten war die K30 (Marienstraße) zwischen Kevelaer und Wetten gesperrt, weil dort kurz hinter der Industriestraße die erste Kreuzung für die neue Strecke gebaut wurde. Dieser Bereich ist jetzt fertig und die Straße wieder freigegeben. Autofahrer können also wieder über die Marienstraße nach Wetten fahren und passieren so gewissermaßen auch einen ganz kleinen Teil der OW1.