Umgehungsstraße in Kevelaer Täglich rollen mehr als 100 Traktoren zur OW1-Baustelle

„Täglich werden etwa 100 Tieflader-Traktoren den Weg von der Kiesgrube in Twisteden über den Maasweg, Beetenackerweg, Am Scheidweg und den Kreisverkehr am Irrland über die Kevelaerer Straße zur OW1 fahren“, so Stadtsprecherin Lena Brey. Die Route sei extra so gewählt worden, damit die Traktoren nicht durch Twisteden rollen müssen. Die ersten Trecker waren bereits an der Brücke im Einsatz. So richtig soll es dann nach Ostern losgehen.