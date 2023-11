Neues Design und neuer Anbieter der Gutschein-Karte Kevelaer-Card wechselt Anbieter

Mit viel Enthusiasmus brachte des Kevelaer-Marketing die Kevelaer-Card vor gut zwei Jahren an den Start. Wer sich Geld auf die kleine Karte zum Einkauf in Kevelaer lud, wurde anfangs sogar mit einem Bonus von 20 Prozent belohnt. Das Konzept kam gut an, auch eine Reihe von Händlern machte mit. Doch dann häuften sich die Probleme. Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit wurde das komplette System ausgebremst. Es gab einen Hackerangriff auf die Firma, die auch Kevelaer betreute. Der Server sei regelrecht zerstört worden, so heftig sei der Angriff gewesen. Der Anbieter hatte daraufhin das System ganz schnell komplett vom Netz genommen. Die Folge: Die Karte konnte nicht mehr genutzt werden. Es dauerte einige Zeit, bis die Kunden die Kevelaer Card wieder einsetzen konnten. Doch immer wieder gab es technische Probleme. „Das hörte nicht auf, und dann haben wir uns dazu entschieden, einen Cut zu machen“, sagt Tobias Nelke von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Die Kommune zog einen Schlussstrich unter die erste Kevelaer-Card und geht jetzt mit einer neuen Firma und einer neuen Karte an den Start. Die Stadt stieg auf das System Chayns der Firma Tobit aus Ahaus um.