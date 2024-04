Mit dem Kneippverein Einführung in das Wassertreten im Solegarten Kevelaer

Das neue Vitalprogramm bietet Veranstaltungen rund um die Themen Achtsamkeit, Fitness und Entspannung an. Wie alle Kurse dieser Reihe ist auch die Kneipp-Einführung am 4. Mai kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Zur Teilnahme treffen sich alle Interessierten jeden ersten Samstag im Monat um 14 Uhr am Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob. Wer weitere Informationen zum Vitalprogramm wünscht, erhält diese auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992 sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob und in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12.