Landwirt aus Winnekendonk zieht Bilanz der Protestwoche „Alle Demos waren friedlich, darauf sind wir stolz“

Es war auch für die Landwirte eine lange Woche gewesen. Seit dem 8. Januar gab es zahlreiche Protestaktionen auf den Straßen, Kundgebungen und Mahnfeuer. „Jetzt warten wir erst einmal ab, was nach der Großdemo in Berlin am Ende herauskommt“, sagt Georg Wiedemann. Der Landwirt aus Winnekendonk ist einer der Sprecher der Bauern, aktiv im Bauernverband sowie in der Initiative „Land sichert Versorgung“, und war bei vielen Aktionen mit dabei. „Es ist für uns Landwirte auch eine echte Belastung, eine Woche lang Aktionen neben der normalen Arbeit zu organisieren“, berichtet er. Schließlich müsse der Betrieb ja irgendwie trotzdem weiterlaufen, einfach Urlaub nehmen gehe nicht.