Neue Verkaufsstellen in der City Kevelaer-Cards für 400.000 Euro verkauft

Die Kevelaer-Card wird seit November 2023 über das Chayns-System abgewickelt. Bequem per Chayns-App oder per „Papier-Gutschein“ können Kunden mit der Kevelaer-Card bezahlen. Chayns bietet aber auch noch weitere Möglichkeiten. So werden regelmäßig durch das Kevelaer Marketing über „Das große Stadtquiz“ oder ganz aktuell über das „EM-Tippspiel“ Kevelaer-Cards ausgespielt, die direkt im Chayns-Konto der Benutzer landen. „Mit den Kevelaer-Cards, die wir regelmäßig in Gewinnspielen, Stadtquiz und EM-Tippspiel verlosen, betreiben wir Wirtschaftsförderung, wie man sie direkter nicht betreiben kann“, betont Wirtschaftsförderin Verena Rohde. „Darüber hinaus wollen wir in Zukunft auch weitere Potenziale, wie Self-Order von Chayns nutzen“, ergänzt Citymanager Tobias Nelke.