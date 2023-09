„Hilferuf“ wegen Geflüchteter in Kevelaer Bürgermeister hat Angst, dass Stimmung kippt

Nach seinem „Hilferuf“ in Sachen Geflüchtete, hat der Bürgermeister bereits erste Reaktionen bekommen. „Wir werden schauen müssen, ob sich daraus am Ende auch ganz konkret die Anmietung von Wohnungen ergeben kann“, sagt Dominik Pichler. Auf jeden Fall hat er mit seiner Aktion bereits bundesweit für Aufsehen gesorgt, sogar in den Tagesthemen gab es einen Beitrag über die Situation in Kevelaer als Beispiel für die Probleme der Kommunen bei der Unterbringung Geflüchteter.