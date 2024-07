Ehrenamtliches Team in Kevelaer Petrus-Canisius-Bücherei – hier wohnt die Fantasie

Die öffentliche katholische Petrus-Canisius-Bücherei ist so ein Ort, an dem fliegende Teppiche zu Hause sind – und jeder und jede, der kommt, kann mit diesen fliegenden Teppichen in die wunderbare Welt der Fantasie schweben. 14 Ehrenamtliche kümmern sich engagiert um diesen Ort und die Menschen, die ihn besuchen – und das Team der Ehrenamtlichen hat in 2023 satte 3145 Arbeitsstunden geleistet und 17.280 Besuchende betreut – das sind bemerkenswerte Zahlen.