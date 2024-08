Konzert in Kevelaer Seniorenblaskapelle Niederrhein spielt im Solegarten

Die Seniorenblaskapelle Niederrhein wurde 2006 gegründet. Willi Elbers aus Winnekendonk konnte mit seiner Idee, eine Seniorenblaskapelle zu gründen, einige Musiker aus den umliegenden Gemeinden begeistern. Schon bei der ersten Probe waren 14 Musiker anwesend. Notenmaterial wurde von den örtlichen Musikvereinen zur Verfügung gestellt, ebenso die Proberäume in Kapellen, Twisteden und Winnekendonk. Später kamen noch Wemb und die Evangelische Kirchengemeinde Geldern dazu. Derzeit finden die Proben überwiegend in der öffentlichen Begegnungsstätte in Winnekendonk statt. Erster Dirigent war Heinz-Peter Martens. Er übte dieses Amt bis 2023 aus. Nachfolger wurde Ernst Oymanns.