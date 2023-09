Seniorenvertretungen hatten Kritik geübt, auch in Kevelaer Heizkostenhilfe: Protest hatte Erfolg

Selbstnutzende Immobilieneigentümer und Mieter, die selbst eine Feuerstätte betreiben, können sich bis zum 10. Oktober an das Servicetelefon des Landes unter 0211 86184040 wenden. „Im Einzelfall“, so das Ministerium in einer Pres-semitteilung, würden dann nach der Beratung individualisierte Papieranträge versendet. Anrufer sollten zur individuellen Prüfung eines Erstattungsanspruchs ihre Rechnungsdaten am Telefon parat haben.