Bürger in Kevelaer wundern sich Ampel mitten auf dem Radweg wirft viele Fragen auf

Als der Kevelaerer das Foto sah, konnte er nur noch mit dem Kopf schütteln. „Unglaublich, wer kommt denn auf so eine Idee?“, fragt der Mann, der das Bild gleich an die Redaktion weiter schickte. Das Foto könnte aus einer Satiresendung stammen, es ist aber Realität. An der Kreuzung Weller Landstraße / Twistedener Straße sind neue Ampeln fast mitten auf den Radweg gesetzt worden. Warum jemand die Anlagen genau da platziert, ist vielen in der Marienstadt ein Rätsel, die den vermeindlichen Ampelstreich amüsiert verfolgen. „Vielleicht war ja einfach das Kabel zu kurz“, war beispielsweise ein scherzhafter Kommentar zu der Sache.