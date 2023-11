Gerahmter Fotogruß aus der Wallfahrtsstadt Die Kerzen in Kevelaer werden zum Selfiepoint

So ein Bild der brennenden Kerze sei wunderbar. Besonders in den Zeiten, in denen wir leben. „Kerzengruß aus Kevelaer", steht unten am Rahmen, der in der Adventszeit jetzt am Kapellenplatz steht. Rütten würde sich freuen, wenn dort viele Fotos gemacht und als Gruß von Kevelaer aus verschickt würden. Den Platz vor den Kerzen habe man bewusst gewählt. „Licht", so Pastoralreferent Bastian Rütten von der Wallfahrtsleitung, „ist in der dunklen Jahreszeit ein zentrales Thema. Das gilt für dunkle und graue Wintertage, aber auch für düstere Lebensmomente.“