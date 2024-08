Betroffene haben sich zusammengeschlossen Selbsthilfegruppe Lipödem trifft sich erstmals in Kevelaer

Die Selbsthilfegruppe „Runder Tisch Lipödem“ für den Kreis Kleve trifft sich zum ersten Mal in den Räumlichkeiten des Caritas-Centrums Kevelaer-Weeze, Luxemburger Platz 1, (Mechelhaus – früher Petrus-Canisisus-Haus) in Kevelaer am Donnerstag, 29. August von 18 bis 20 Uhr.