Ambulante Hospizgruppe in Kevelaer seit 25 Jahren Begleitung in den ganz schweren Stunden

Die Ambulante Hospizgruppe feiert in diesen Tagen Jubiläum. Seit 25 Jahren arbeiten die rund 70 Mitglieder der Gruppe unentgeltlich und ehrenamtlich in den Bereichen der Sterbe- und Trauerbegleitung. Auf Einladung des Rotary-Club Kevelaer stellte die Gruppe ihre Arbeit im Rahmen eines wöchentlichen Meetings des Clubs vor. Margret Voßeler-Deppe, Präsidentin des Rotary Club Kevelaer, besuchte im Anschluss der Präsentation die Räumlichkeiten der Hospizgruppe in der Luxemburger Galerie. Der Rotary-Club unterstützt mit einem Geldbetrag die Ausbildung weiterer Personen für die Arbeit als Sterbe- und Trauerbegleitung.