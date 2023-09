Aktion im Freibad von Kevelaer In der Dunkelheit im Freibad schwimmen

Im vergangenen Jahr hat die Aktion für die Hunde zum ersten Mal stattgefunden und war ein großer Erfolg gewesen. „Das kam super an, deshalb soll das Hundeschwimmen wiederholt werden“, hieß es danach sofort. Und deshalb dürfen auch diesmal zum Abschluss der Freibadsaison die Fellnasen wieder in das Becken. Da dem Wasser nach Ende der Saison kein frisches Chlor mehr zugesetzt wird, ist das Schwimmen für die Hunde unbedenklich. Allerdings dürfen Herrchen und Frauchen dann nicht mehr mit in das Wasser vom Freibad in Kevelaer.