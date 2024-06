Initiative Tenas in Kevelaer Schwester Rita berichtet von ihrer Arbeit in Äthiopien

Vor einem voll besetzten Saal stellte Schwester Rita die einzelnen Menschen vor, die dafür sorgen, dass in dem äthiopischen Hospital von Attat Menschen in dieser so unglaublich armen Gegend Behandlung und Heilung finden. Ärzte, Hebammen, Schwestern, Dolmetscher, Reinigungspersonal, Laborfachleute, Techniker, Büromitarbeiter, sie alle gemeinsam ermöglichen es erst, dass „der Laden läuft“. Das alles unter denkbar schwierigen Bedingungen, erzählt Schwester Rita. Wirtschaftliche Probleme, kriegsähnliche Zustände in Teilen des Landes, Zwist unter den verschiedenen Volksgruppen, Klimaschwankungen, eine unendliche Liste von Problemen und Hindernissen, Aber es gibt auch Erfüllung, Hoffnung und Dankbarkeit. Ja, es gab sogar etwas zu lachen, wenn Schwester Rita vom taubstummen Hausgärtner erzählte, dessen Stammeln alle deuten können nur sie nicht, was dann zu den absurdesten Missverständnissen führt.