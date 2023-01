Schwerer Unfall in Kevelaer Auto fährt frontal gegen den Baum

Einen schweren Unfall hat es am Freitagmorgen in Schravelen gegeben. Wie die Polizei berichtet, ist aus bisher ungeklärter Ursache ein Wagen gegen 8.40 Uhr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Das Fahrzeug war von Kervenheim in Richtung Kevelaer unterwegs. Die Person im Auto wurde bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der die schwer verletzte Person in eine Spezialklinik flog.