Barrierefreiheit in Kevelaer Warum sich die Tür im Rathaus schwer öffnen lässt

Der Fall war für den Kevelaerer Bürger Eckehard Lüdke der Anlass, zu kritisieren, dass es noch weitere Türen bei Einrichtungen der Stadt gebe, die für manchen nur schwer zu öffnen seien. Unter anderem hatte er auch den Eingang im Rathaus genannt. Stadtsprecherin Lena Hanenberg bestätigt, dass es hier ein Problem gebe. Die erste Tür öffnet sich automatisch, auch der Eingang dahinter wird per Lichtschranke gesteuert. Die nächste Tür allerdings muss per Hand aufgemacht werden, was nicht ganz einfach ist.