Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer Zwei Abende voll Musik am Gymnasium

Das Event markierte nicht nur den Höhepunkt eines intensiven Probenjahres, sondern auch die Rückkehr einer liebgewonnenen Tradition in einem neuen Format. Direktorin Christina Diehr erklärte die Bedeutung dieser Konzerte. „Lange war die ‚Maymusic‘ eine Tradition, aber wegen Corona gab es da eine Unterbrechung. Wir haben dann angefangen, Konzerte zur Vorweihnachtszeit oder im Frühling in unserem Innenhof zu machen, und daraus ist jetzt das entstanden. Ein etwas anderes Format. Aber vielleicht eine neue Tradition.“ Der erste Abend war laut Christina Diehr vor allem für „Family and Friends“ gedacht, während der zweite Abend für die breite Öffentlichkeit geöffnet war.