Schüleraustausch mit Highschool in den USA Gymnasium Kevelaer zu Besuch in Kansas

Im Anschluss an die erlebnisreichen Tage in New York wird die Gruppe nach Kansas reisen. In Abilene werden die Schülerinnen und Schüler in Gastfamilien leben und so den Alltag ihrer amerikanischen Partnerinnen und Partner kennen lernen. Neben dem Besuch der Abilene High School wird ein vielfältiges Programm in Abilene stattfinden, darunter zum Beispiel der Besuch einer Talent Show.