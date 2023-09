Kooperation Gesamtschule Kevelaer mit Firma van Aaken Jugendliche bauen Insektennisthilfe für den Solegarten

Unterstützt wurden sie dabei von Wirtschaftsförderin Verena Rohde und dem Umweltschutzbeauftragten Sébastien Belleil von der Stadt Kevelaer. Ende August wird die Insektennisthilfe am Weg zwischen Solegarten und Schulzentrum entlang der Tennisplätze aufgestellt. Warum sie die Insektennisthilfe gebaut habe, erklären die Schülerinnen und Schüler selber: „Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen stehen in ihrer Vielfalt am Anfang aller Nahrungsketten und sind damit Basis für die Produkte der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft. Sie besser zu schützen bedeutet auch, unseren Lebensunterhalt langfristig zu sichern.“