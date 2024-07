Wallfahrt von 800 Schülern Wegen Regen: Gaesdonck pilgert per Bus nach Kevelaer

Die Freude über so viele junge Menschen war auch Bischof Felix Genn beim Einzug in die Basilika deutlich anzusehen. In seiner Begrüßung lud er die Jugendlichen ein, alles, was das Leben in der Schule ausmacht, mit in den Gottesdienst zu nehmen. Außerdem appellierte er eindringlich: „Betet für den Frieden und setzt Euch ein für den Frieden in unserem Land und unserer Gesellschaft.“ Die Menschheit erlebe derzeit, führte er später in seiner Predigt mit Blick auf die Kriege in vielen Ländern aus, eine Zeit gewaltiger Umbrüche. Es sei auch eine Zeit, in der der Glaube nicht mehr so selbstverständlich sei wie in den vorherigen Generationen.