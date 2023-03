Stück der Gesamtschule Kevelaer Ein Hauch von Venedig in Kevelaer

Kostüme untermatlen die Rollen: Scipio trat in schwarzer Robe und Maske auf, der verpeilte Detektiv in beigem Trenchcoat und Hut. Das Stück wurde eingerahmt von Gesang und Musik, die das Publikum zum Mitmachen animierten. Immer wieder erklang „They don‘t care about us“ von Michael Jackson im Sinne der allein gelassenen Jugendlichen Venedigs. „Seien Sie lieb zu Ihren Kindern“, ermahnten zwei Darsteller nach dem Schluss das Publikum. Von anfänglicher Aufregung war wenig zu merken. Die Aufführung war gelungen, das Publikum klatschte Beifall.