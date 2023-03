Schotter auf Radweg in Kevelaer ADFC spricht von „Schildbürgerstreich“

Kevelaer · Eckehard Lüdke übt Kritik an grobem Schotter auf dem Radweg am Europaplatz. Der Bauhof hat das Material bereits entfernt und will es austauschen.

06.03.2023, 16:30 Uhr

Auf dem Schotter war es für Radler kaum möglich zu fahren. Dem ADFC ist daher unverständlich, wie so etwas verwendet werden konnte. Foto: ADFC

Eckehard Lüdke ist für seine deutlichen Worte bekannt. Jetzt übt der Kreisvorsitzende des Fahrradclubs ADFC heftige Kritik an Arbeiten der Stadt Kevelaer am Rad- und Fußweg, der vom Europaplatz abgeht. Lüdke spricht von einem „Schildbürgerstreich“. Anlass für die Beschwerde des ADFC war eine neue Schotterdecke, die der Weg in Richtung Spielplatz bekommen hatte.