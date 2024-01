Entscheidende Phase in Kevelaer Schlussziehung bei der Verlosung zu Weihnachten

Nur noch wenige Tage gibt es die Weihnachtslose in den Kevelaerer Geschäften. Am kommenden Freitag, 5. Januar, ist es dann so weit, dann startet die Schlussziehung. Am frühen Freitagnachmittag werden die Losboxen noch einmal geleert werden. Um 17 Uhr beginnt die Ziehung der Lose für die glücklichen Gewinner der Kevelaerer Weihnachtsverlosung 2023 im Forum Pax Christi. „Neben den 50 Euro Gutscheinen gibt es noch schöne Sonderpreise“, so die Organisatoren von der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK).