Zum Jubiläum der Kerzenkapelle in Kevelaer Open-Air-Konzert mit „Schlømer“ im Rahmen der Festwoche

Das Vorbereitungsteam, bestehend aus Leiterinnen und Leitern der Jugendarbeit rund um Sankt Marien möchte mit diesem Abend an das Konzert mit der Kölner Band Cat Ballou ansetzen. „Wir konnten erfahren, dass die Atmosphäre für solche Konzerte unglaublich gut ist, hier im Forum“, so Lukas Boetselaars. „Wir sind von vielen Menschen angesprochen worden, ob es eine Neuauflage für diesen Abend gibt“, ergänzt Luise Dicks. „Wir sind froh, das Sebastian Schlömer und seine Band sofort Lust hatten und zugesagt haben.“ Im Schatten der Kerzenkapelle wird es an diesem Abend musikalisch. „Wir wollen die Festwoche möglichst breit und offen aufstellen“, so Dr. Bastian Rütten. „Dieser Abend soll Menschen berühren und zusammenbringen!“ – Nichts anders passiert bei allen Menschen, die sich hierher nach Kevelaer auf den Weg machen“, so der Seelsorger.