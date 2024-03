Ungewöhnliche Entwicklung in Kevelaer Warum es immer öfter Drillinge bei den Lämmern gibt

Der Naturhof von Familie Berendsen existiert bereits seit 15 Jahren, zunächst war er in Witten im Ruhrgebiet. Seit zwei Jahren lebt die Familie jetzt am Niederrhein in Wetten. Dabei war das Konzept eines naturnahen Bauernhofes zunächst gar nicht geplant, denn Dunja Berendsen ist ausgebildete Bürokauffrau. Der Umstieg zur Schäferei erfolgte, da ihr der Büroberuf keinen Sinn mehr gegeben habe, wie sie sagt. Und damit ist sie nicht alleine. Viele Schafhalter seien Quereinsteiger, die ihr Beruf nicht glücklich gemacht habe und die nun zurück zur Natur finden.