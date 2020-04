Sänger aus Goch : Wenn Willi Girmes vor dem Seniorenheim Stimmung macht

Zum Terrassenkonzert kam Willi Girmes zum Seniorenheim „Zu unserer Lieben Frau“ in Goch . Foto: Willi Girmes/Barbara Marx

Goch/Kevelaer Durch Corona ist der Terminkalender des Sängers plötzlich leer, die Premiere für sein neues Lied wurde verschoben. Doch Willi Girmes macht weiter: Online verfolgten 6500 Menschen eines seiner Konzert.

„Griechischer Wein“, die „Caprifischer“ und „Ich liebe das Leben“: Beim Terrassenkonzert im Altenheim „Zu unserer Lieben Frau“ in Goch gab Willi Girmes wieder einmal alles. Endlich mal wieder, denn der Sänger vom Niederrhein blieb angesichts der Corona-Krise in den vergangenen Wochen stumm. Höchststrafe für den Künstler aus Kevelaer, der mit seiner Familie in Asperden lebt. Denn für den Vollblutmusiker sind die Auftritte nicht nur Beruf und Arbeit für den Lebensunterhalt, er braucht den Gesang und den Applaus wie andere die Luft zum Atmen.

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland leerte sich der sonst volle Terminkalender schlagartig. Wirtschaftlich, so erklärt Barbara Marx, die gemeinsam mit ihrem Mann Willi das Kleinunternehmen Willi Girmes darstellt und bei den Auftritt für den Sound verantwortlich ist, werde man das durchstehen. Auch wenn der komplette Ausfall schmerzt, müsse man zumindest keinen Kostenapparat finanzieren. Und viele Veranstalter hätten direkt den Vertrag für nächstes Jahr festgemacht.

Doch bleibt die Sorge, wann das Geschäft wieder anlaufen kann. „Ich weiß, dass viele betroffen sind. Gastronomie, Hotels, Schausteller. Das sind natürlich auch unsere Auftraggeber. Wann wird sich das wieder in welcher Form normalisieren? Und was wird aus den privaten Feiern? Wann dürfen die Leute wieder? Und haben sie dann überhaupt Lust, groß und mit Musik zu feiern?“

Die Corona-Krise wirft auch den Produktionsplan der eigenen Lieder durcheinander. „Bella Italia“ sollte jetzt auf den Markt kommen, auf Mallorca durchstarten und Willi Girmes einen Sommerhit bescheren. Lied und Video sind längst fertig, wurden aber auf Eis gelegt. „Gerade da Italien so schwer betroffen ist, passt der Titel jetzt nicht in die Zeit“, sagte Willi Girmes. Und hofft auf bessere Tage, in denen das Lied vielleicht auch die Solidarität zu Italien musikalisch zeigen kann.

Nur Runden mit dem Hund und dann ab auf die Couch – das hielt Willi Girmes dann doch nicht lange aus. Einem spontanen Internet-Auftritt via Facebook folgte ein vorher angekündigter Live-Auftritt per Video. Gut 6500 Menschen schauten zu. „Das ist sehr schön, aber nicht mit einem echten Auftritt zu vergleichen“, so Girmes. Ich schaue nur in das iPhone und sehe die Zuschauer nicht.“ Und Applaus erschallte danach auch nicht oder nur in Form von Likes und Herzchen auf Facebook.