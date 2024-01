Für Freiheit und Demokratie Tausende Teilnehmer bei Demo gegen Rechts in Kevelaer

Die Initiatoren betonten, dass die Kundgebung nicht nur als Protest gegen extremistische Tendenzen gedacht war, sondern auch als klare Botschaft für eine offene und demokratische Gesellschaft. Die Einigkeit am Niederrhein für Freiheit, Vielfalt und Demokratie war an diesem Tag spürbar und machte die Veranstaltung am Peter-Plümpe-Platz zu einem bedeutenden Moment des gemeinsamen Widerstands und der Solidarität.