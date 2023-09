Komplex am Roemonder Platz wird 2024 kernsaniert Rewe verlässt das Kaufcenter in Kevelaer

Kevelaer · Der Komplex am Roermonder Platz wird sich in den kommenden Jahren verändern. Ende 2024 soll der Umbau beginnen. Gesucht wird dann noch ein neuer Hauptmieter für das Objekt in der City.

29.09.2023, 16:00 Uhr

Rewe wird das Kaufcenter im kommenden Jahr verlassen. Danach wird der Komplex kernsaniert. Foto: Norbert Prümen

Die Gerüchteküche rund um die Zukunft des Kaufcenters brodelte zuletzt gewaltig. Schließlich ist das eher funktionale als schöne Gebäude prägend für den Roermonder Platz. Jetzt gibt es Klarheit, wie es mit dem Komplex weitergehen soll. Investor Josef Schoofs hat das Objekt, wie berichtet, vor einiger Zeit verkauft. Er will es jetzt weiter entwickeln, wie er im Gespräch mit der Redaktion erläutert. Hauptmieter des Gebäudes ist der Rewe-Markt. Und der wird Kevelaer wohl verlassen. „Der Mietvertrag mit Rewe läuft bis November 2024, danach ist erst einmal Schluss“, sagt Schoofs. Ende des kommenden Jahres werde der gesamte Komplex generalüberholt. Auch Schoofs weiß schließlich, dass das Objekt längst nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt. „Wir werden das Gebäude bis auf die Betonkonstruktion komplett entkernen“, erläutert er. Danach beginnt die Neugestaltung. Die prägnant pragmatische Fassade wird verschwinden. „Das Gebäude wird sich komplett anders präsentieren, man wird es nicht wiedererkennen“, sagt der Investor und verspricht: „Die Kevelaerer können sich hier auf etwas Schönes freuen.“