Konzert in Kevelaer zum Abschluss der Restaurierung Basilika-Orgel in Kevelaer wieder in alter Klangfülle

Nach Musik zu Beginn gab es erst einmal eine Anekdote. Dr. Michael Rosenfeld erzählte von einer Kirche, an der ein Schild mit einer Frage hängt: „Weißt du was Höllenqualen sind?“, steht dort geschrieben. Ein unbekannter Witzbold hat handschriftlich ergänzt: „Dann komm rein und höre unseren Organisten“, erzählte der Vorsitzende des Orgelbauvereins und ergänzte schnell: „Das ist bei uns in Kevelaer ganz anders.“ Hier habe man mit Elmar Lehnen einen ganz wunderbaren Organisten, der auch maßgeblich mit dazu beigetragen habe, dass die Orgel in der Basilika zu alter Kraft und Schönheit kam.