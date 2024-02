Jede der mehr als 8000 Pfeifen wird justiert So wird die Basilika-Orgel in Kevelaer gestimmt

Kevelaer · Zum Abschluss der zweijährigen Restaurierung der Basilika-Orgel stand die Generalstimmung an. Eine sensible Angelegenheit für Intonateur Marco Ellmer. Dazu war es wichtig, dass in der Kirche eine konstante Temperatur herrscht.

28.02.2024 , 05:45 Uhr

Orgelbauer und Intonateur Marco Ellmer stimmt im Vorwerk eine der Pfeifen der Basilika-Orgel. Foto: Norbert Prümen