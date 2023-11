Versammlung der Reparierbar Mehr als die Hälfte der Geräte repariert

Der Vorstand des Vereins wurde für zwei weitere Jahre ohne Gegenstimmen wiedergewählt, als Vorsitzender wurde Helmut Gerritsen, als stellvertretender Vorsitzender Frank Tissen und als Kassenwart Lothar Hermens bestätigt. Zusätzlich wurde Ditmar Helms als Medienbeauftragter in den Vorstand gewählt. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wurde noch gemütlich gegrillt und das ein und andere Getränk in lockerer Runde zu sich genommen.