Übergabe in Dresden Reliquiar für Heiligen Benno in Kevelaer gestaltet

Eine Reliquie des Heiligen Benno von Meißen, der als zehnter Bischof des Bistums Dresden-Meißen von 1066 bis 1106 wirkte, findet am Sonntag, 16. Juni, ihren Ehrenplatz in der Dresdner Kathedrale. Es ist der 500. Jahrestag der Exhumierung Bennos nach seiner Heiligsprechung 1523. 1580 wurden seine sterblichen Überreste in der Frauenkirche in München beigesetzt. Ein Fragment der Gebeine des Heiligen wird zukünftig in der St. Benno-Kapelle der Dresdner Kathedrale zu sehen sein.