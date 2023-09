Vorfall in der Nähe von Burger King Brennende Reifen sorgen für Stau auf der B9 in Kevelaer

Das hätte böse enden können: Bei dem Auflieger eines Lastwagens waren am Montagabend zwei Reifen in Brand geraten. Glücklicherweise bemerkte das der Fahrer rechtzeitig und stoppte seine Maschine am Kreisverkehr auf der B9 bei Burger King in Kevelaer. Der Fahrer koppelte den Auflieger ab und fuhr die Zugmaschine in sichere Entfernung.