In Metzgerei in Kevelaer Brennender Räucherofen sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Großeinsatz der Feuerwehr hat am Montagmittag für viel Aufregung in der Innenstadt von Kevelaer gesorgt. Gleich fünf Fahrzeuge rückten in die Hauptstraße aus, denn in der ersten Alarmierung war von einem Wohngebäudebrand die Rede. Und wenn so etwas mitten in der Stadt gemeldet wird, sind besondere Vorsicht und Eile geboten.