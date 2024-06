Am St.-Klara-Platz in Kevelaer Ein rätselhaftes Schild, das viele Fragen aufwirft

Die Situation dort sei schon etwas vertrackt und erschließe sich nicht auf den ersten Blick, so Polizeisprecher Stefan Sparberg. „Vor diesem Bereich am St.-Klara-Platz gibt es einen gemeinsamen Rad- und Fußweg an der Twistedener Straße“, erläutert er. Gekennzeichnet mit dem blauen Verkehrszeichen 240, das Fußgänger und Radler übereinander zeigt. Hier ist der Radler verpflichtet, auf diesem Weg zu fahren. Er darf nicht auf die Straße.