Vorfall in Kevelaer : Mann bemerkt gelöste Radmuttern bei Tempo 140 auf der Autobahn

Ein Mann löst die Radmuttern an einem Auto (Symbolbild). Foto: Dirk Möwius

Kevelaer In Kevelaer haben Unbekannte bei einem Auto die Radmuttern gelöst. Es ist nicht der erste Fall dieser Art am Niederrhein. Der betroffene 46-Jährige kam mit einem Schrecken davon.

Einige Monate war es ruhig, jetzt hat es wieder einen Fall gegeben, bei dem an einem Auto in Kevelaer die Radmuttern gelöst worden sind. Diesmal hätte es zu einem schweren Unfall kommen können. Denn dem 46-jährigen Autofahrer fiel erst auf der Autobahn auf, dass es ein heftiges Schlagen in der Lenkung gab. Er war von Kervenheim aus in Uedem in Richtung Krefeld auf die Autobahn gefahren. Als er die wackelige Lenkung bemerkte, war der Mann mit Tempo 140 auf der A 57 unterwegs. Der Fahrer verringerte sofort seine Geschwindigkeit und fuhr ganz vorsichtig an der Anschlussstelle Sonsbeck wieder ab.

Als der Kevelaerer an einem Vorderrad die Radkappe abnahm, sah er, dass dort alle Radbolzen gelöst waren. Der 46-Jährige vermutet, dass zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 19 Uhr, unbekannte Personen die Muttern gelöst hatten. Der VW Beetle stand zu dieser Zeit am Ottersring in Kervenheim in einer Garagenauffahrt.



„Wir teilen die Vermutung des Fahrers, dass jemand die Radmuttern mutwillig gelöst hat“, sagt Polizeisprecher Michael Ermers. Der aktuelle Fall passe in das Muster der Taten, die vor einigen Monaten für Gesprächsstoff und viel Verunsicherung bei den Autofahrern gesorgt hatten. Da hatten sich die Fällen von gelösten Radmuttern im Raum Kervenheim, Sonsbeck, Alpen gehäuft. Wegen der räumlichen Nähe gingen die Beamten davon aus, dass es sich um einen Täter handeln könne. Sowohl bei der Kreispolizei in Wesel wie bei den Kollegen in Kleve werden die Vorfälle inzwischen zentral erfasst und miteinander abgeglichen. Noch gibt es aber keine Hinweise auf den oder die möglichen Täter.