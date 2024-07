Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr Komische Geräusche – Radmuttern an Clio in Kevelaer gelockert

Die Frage ist auch, ob noch an weiteren Autos in dem Bereich Radmuttern gelöst wurden. Denn oft kommt es vor, dass sich die Täter gleich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machen. Wer in der Nähe des Tatorts wohnt, sollte in nächster Zeit vorsichtig sein und vor der Fahrt einmal um den Wagen gehen, um sich zu vergewissern, dass nichts an den Rädern manipuliert wurde. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.