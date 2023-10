Unfall auf der Egmondstraße Radler aus Kevelaer schwer verletzt

Ein Radler aus Kevelaer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Egmondstraße in Höhe der Hubertusstraße zu dem schweren Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Frau aus Veghel in den Niederlanden war zu dieser Zeit in ihrem VW Golf auf der Egmondstraße unterwegs, als sie nach rechts in die Hubertusstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie vermutlich den 24-jährigen Radfahrer.