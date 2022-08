Vorfall in Kevelaer : Radfahrer rempelt junges Mädchen (9) an

Radfahrer rempelt junges Mädchen (9) an

Vorfall in Kevelaer

Kevelaer Nach einem Vorfall in Kevelaer, bei dem ein Mädchen leicht verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen und einem älteren Radfahrer.

Laut Pressemeldung war die Neunjährige am Freitag gegen 11.40 Uhr nach der Schule auf dem Heimweg. Sie lief über den kombinierten Geh- und Radweg an der Biegstraße in Richtung Fliederweg. Noch vor der Schule kam es nach Angaben des Mädchens zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines unbekannten Mannes, der ihr entgegenkam. Der Radfahrer habe sie „angerempelt", berichtete die Neunjährige. Weder das Mädchen noch der Mann seien aber gestürzt.