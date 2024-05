Dooring-Unfall in Kevelaer Betrunkener Autofahrer unter Drogen verursacht Unfall

Bei einem so genannten „Dooring“-Unfall ist am Mittwoch nach Angaben der Polizei ein 70-jähriger Radfahrer aus Kevelaer schwer verletzt worden. So werden Unfälle genannt, die durch das Öffnen der Autotüre verursacht werden. In diesem Fall war der Radfahrer gegen 10.10 Uhr auf dem Radweg der Lindenstraße in Richtung Klever Straße unterwegs. In diesem Moment öffnete ein 64-jähriger Autofahrer die Fahrertür seines Renault Kangoo. Der Radler krachte gegen die geöffnete Tür.