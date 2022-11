Unbekannter schlägt Mädchen auf den Po Radfahrer belästigt Mädchen am Solegarten Kevelaer

Schlimmes Erlebnis für ein 16-jähriges Mädchen aus Kevelaer. Sie wurde von einem Mann am Solegarten belästigt. Wie die Polizei berichtet, war die Jugendliche am Sonntag gegen 14.45 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Straße Hüls in Richtung Wember Straße unterwegs. Plötzlich merkte sie, dass sich von hinten ein Radfahrer näherte. Als der vorbeifuhr, schlug ihr der Radler vermutlich mit der flachen Hand auf das Gesäß.