Für Anna Janssen bei den Olympischen Spielen in Paris Daumendrücken beim Public Viewing

Am Samstag, an ihrem ersten Wettkampftag, hatten die Betreiber der Dorfkneipe zu einem „Public Viewing“ bei freiem Eintritt, dafür mit Brötchen, Kaffee und sonstigen Getränken eingeladen. Der Saal platzte aus allen Nähten ­– sicher 120 Menschen, der Kevelaerer Bürgermeister als bekennenden Fan der Kevelaerer Schützen in vorderster Front, waren dabei, als ihre Anna im Mixed-Wettbewerb den Einzug ins Finale schaffte und den Wettkampf an der Seite von Maxi Ullbrich mit einem hervorragenden vierten Platz beendete.