Fahrraddemo von Kidical Mass in Kevelaer „Straße soll auch für mich da sein“

Mit geschmückten Fahrrädern, Musik und selbstgemalten Schildern haben jetzt wieder Kinder und Erwachsene an der Fahrraddemo der Initiative Kidical Mass teilgenommen. Über 150 Menschen versammelten sich am Startpunkt am Peter-Plümpe-Platz, um gemeinsam für fahrradfreundlichere Orte und Straßen und mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu demonstrieren.