Kunst, Kultur und Landschaft erleben Programmhefte zur Landpartie am Niederrhein sind jetzt erhältlich

Die Landpartie am Niederrhein findet am 8. und 9. Juni sowie am 15. und 16. Juni statt. Das jetzt erschienene Landpartie-Programmheft mit Radkarte ist der beste Reisebegleiter für eine Radtour an einem der Tage oder natürlich an beiden Juniwochenenden. „Besonders beliebt ist das Heft, um sich in aller Ruhe - alleine oder mit Freunden – auf das individuelle Landpartie-Erlebnis vorzubereiten“, erklärt Raphaele Feldbrügge. „Die Landpartie lebt von der Vielfalt, alle Gäste haben individuelle Vorlieben und fühlen sich an unterschiedlichen Orten ganz besonders wohl. Niemand sollte daher das Ziel haben, alle Orte erleben zu müssen. Was spricht mich besonders an? Wo möchte ich starten?“ Das Heft gibt einen Überblick über die zahlreichen beteiligten Künstlerinnen und Künstler, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker und Kreativen. Auch ein große Zahl an Konzerten, Lesungen und Workshops sind geplant.